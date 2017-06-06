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«Они любят сладкое»

Как живут и почему толстеют коренные народы Севера

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Фото: Антон Тайбарей / ТАСС

В этом году у представителей коренных народов Севера впервые зарегистрировано ожирение. Более того, именно жители северных регионов возглавили рейтинг самых толстых россиян. Что происходит? Как меняется образ жизни народов северных регионов и кто виноват в этих переменах? В поисках ответов на эти вопросы «Лента.ру» обратилась к Андрею Попову, заведующему сектором медицинских исследований Научного центра изучения Арктики, который как раз в этом году изучал состояние здоровья представителей коренных малочисленных народов Севера на примере Ямало-Ненецкого автономного округа и поселка Антипаюта.

«Лента.ру»: Какие цели и задачи стояли перед участниками экспедиции?

Попов: Эта экспедиция завершает цикл исследований, проводившихся в течение трех лет в Тазовском районе на Гыданском полуострове, в зоне предстоящего освоения газовых месторождений. Мы должны были оценить состояние здоровья местного коренного населения, чтобы потом наблюдать за его динамикой.

Мы выявляем множество проблем. Речь не только о заболеваниях. Мы уделяем внимание демографии, уровню потребления алкоголя, другим социально значимым вещам. Оказываем помощь в виде консультаций местному населению. Кроме того, по результатам этих экспедиций мы проводим анализ ситуации. В конце года на конференции в Салехарде представим доклад о здоровье жителей Арктики.

Какие основные проблемы со здоровьем у представителей коренного населения и почему?

Эти проблемы прежде всего связаны с экстремальным климатом. Заболевания органов дыхания, мочевыделения, почечные болезни из-за переохлаждения. Распространен туберкулез. Есть и современные заболевания: например, гипертония — из-за соленой пищи. Есть сложности с материнством, с детским здоровьем.

Снижается рождаемость, медицинская помощь труднодоступна из-за отдаленности и кочевого образа жизни. Конечно, действует санавиация, но этого недостаточно, особенно при острых заболеваниях. Не хватает специалистов. Порой приходится совершить целое путешествие, чтобы добраться до нужного врача.

Насколько охотно представители коренных народов Севера сами обращаются за медицинской помощью?

Очень охотно. В отличие от жителей больших городов, у них весьма высокий уровень доверия к медицине.

Вы упомянули о проблемах со спиртным. Много алкоголиков?

Тут все зависит от степени занятости населения. Среди оленеводов и рыбаков, ведущих преимущественно кочевой образ жизни, алкоголизм не распространен. Заниматься в тундре в мороз тяжелым физическим трудом в состоянии алкогольного опьянения невозможно. Это просто смертельно. Выпивкой злоупотребляют там, где возникают всяческие социальные проблемы. В поселках с высоким уровнем безработицы.

Есть ли присущие исключительно северным народам болезни?

Нет. Нельзя говорить о каких-то этнических болезнях, их не существует.

Считается, что коренные народы Севера плохо переносят алкоголь.

Действительно, у некоторой части всего азиатского населения такая проблема существует. Это общеизвестно и касается не только аборигенов нашего Севера. Поэтому азиаты предпочитают некрепкий алкоголь. Например, в традиционной японской водке саке 12 градусов.

Мы рекомендовали по итогам экспедиций как-то ограничить поставки крепкого алкоголя на Крайний Север в пользу более щадящих организм напитков. Они дают немного иной характер опьянения. Повышение культуры употребления алкоголя, по нашему мнению, помогло бы исправить ситуацию. Ведь коренные северные народы, когда садятся что-то праздновать, как и все остальные, не планируют потом мучиться от похмелья.

Еще говорят, что северные народы плохо переносят сахар.

Это такая же проблема, что и у других народов, употребляющих много рафинированных углеводов, — общемировая проблема. Да, большинство коренных жителей Севера любят сладкое, но некоторые вообще сладкое не едят.

С развитием цивилизации, за последние лет 70, перечень самых распространенных заболеваний коренного населения изменился?

Конечно. Раньше у них вообще не было сердечно-сосудистых и эндокринных заболеваний, а сейчас — у многих. Растет заболеваемость раком, хотя и медленнее, чем в целом по человеческой популяции. С одной стороны, это связано с привозными продуктами, применением бытовой химии. С другой — произошло естественное увеличение срока жизни. До некоторых болезней (той же онкологии) они раньше просто не доживали.

И как быстро растет у них продолжительность жизни?

Медленнее, чем в целом по стране. Жизнь в тундре тяжелая, высокий уровень травматизма и смертности от внешних причин. Знаете, есть такое понятие «смертность на производстве». А для них жизнь в тундре — это фактически постоянное «производство». Если человек, передвигаясь на снегоходе, попал в аварию, ему никто не поможет и он погибнет.

Высок и уровень агрессии…

С чем это связано?

Они ведь охотники. Если бы у нас в метро у всех были ножи, я даже представить боюсь, что бы там творилось.

В 2017 году у представителей коренных народов Ямала было впервые зарегистрировано ожирение. У кого именно? У поселковых?

Конечно, они куда меньше двигаются, чем кочевники. Люди, живущие в чуме (особенно мужчины), проходят десятки километров по бездорожью ежедневно. У них атлетическое телосложение, и намека на ожирение нет, хотя они могут пить чай с сахаром по семь раз в день и съедать по банке сгущенки в сутки (если позволяют средства). У них и очень большие затраты энергии.

Половину рациона тех, кто живет в тундре, составляют сырые мясо и рыба. Когда они забивают оленя, то обязательно пьют его кровь. Часть ее сливается и замораживается впрок. Потом они употребляют ее каждый день, как мы — поливитамины.

У поселковых жителей очень сильно меняется характер питания, что вызывает большой стресс у организма. Да и пища, богатая углеводами, которую сюда привозят, не полезна ни для кого, и для населения городов в том числе. Большую часть продуктов, употребляемую нами, вообще лучше не есть.

Люди, занимающиеся традиционными промыслами, ведут кочевой образ жизни круглый год или иногда возвращаются в поселок?

Классические оленеводы действительно беспрерывно кочуют, проходя около тысячи километров в год. Каждые три-семь дней они переносят чум.

Они сохраняют традиции и верования предков?

Не скажу за все коренные народы Сибири, но у наших ненцев носителями веры всегда были шаманы. Их уже практически не осталось. Поэтому вера предков, безусловно, сохранилась, но степень приверженности к ней сильно разнится от семьи к семье. Есть те, кто строго придерживается традиций, есть те, кто почти не придерживается. Есть православные и представители мелких сект (баптисты или даже иеговисты), но их мало.

Во многих чумах я встречал иконы и крестики. Они живут в состоянии некоторой дуальности вероисповедания. Для них традиционная вера важна, но она не считается определяющей. Для ненцев главное — оленеводство. Ненец — значит оленевод. Есть оленеводство — есть ненцы. Олень для них как для бедуина верблюд.

На ваш взгляд самобытность коренных северных народов сохранится или они растворятся в «многонациональном российском»?

Есть разные варианты сосуществования с арктическими народами в разных странах мира — в Скандинавии, Канаде, США и у нас, в России. Американцы, скажем, всех поселили в поселки. Создали им все условия, но это же резервация. Народ просто спивается, хотя в фильмах показывают, что там все прекрасно. Людей оторвали от их традиционных занятий. Российский опыт уникален тем, что северные народы сохранили свои традиционные промыслы: оленеводство и рыболовство. Пока у них это есть, они будут существовать.

Беседовал Михаил Карпов

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