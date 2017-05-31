В Териберке пройдет фестиваль арктической кухни и саамских танцев

Село Териберка, прославившееся после съемок там номинированного на «Оскар» фильма «Левиафан», станет 3 июня площадкой для проведения фестиваля с арктической кухней, военной реконструкцией, саамскими играми и многим другим. Об этом сообщает пресс-служба правительства области.

Фестиваль называется «Териберская волна», посвящен он 79-летию образования Мурманской области. В селе будет огранизовано пять сцен, к которым, по замыслу организаторов, съедутся люди со всех районов региона.

В центре Териберки появится ярмарка изделий мастеров декоративно-прикладного искусства и гастрономическая выставка «Вкус Арктики», которая удивит гостей традиционной региональной кухней и мастер-классами по готовке.

Также будут проведены показательные выступления военных групп быстрого реагирования и клубов военно-исторической реконструкции и традиционные саамские игры. Пройдет презентация российско-норвежского проекта мобильной библиотеки, состоятся выступления творческих коллективов, открытия исторических, художественных, краеведческих выставок. В конце фестиваля состоится массовый запуск шаров.

В апреле сообщалось, что частные инвесторы готовы вложить 450 миллионов рублей в развитие села Териберка на Кольском полуострове. В частности, говорит губернатор Ковтун, поданы заявки на девять инвестиционных проектов, которые при выполнении создадут для жителей поселка более 180 рабочих мест.