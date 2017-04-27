Инвесторы выразили готовность вложить в Териберку почти полмиллиарда рублей

Инвесторы готовы вложить 450 млн рублей в развитие села Териберка на Кольском полуострове, сообщила губернатор Мурманской области Марина Ковтун. Ее слова приводит агентство FlashNord.
В частности, говорит Ковтун, поданы заявки на девять инвестиционных проектов, которые при выполнении создадут для жителей поселка более 180 рабочих мест.
Среди прочего, инвесторы планируют создание в Териберке экоотеля со спорткомплексами для активных видов отдыха, с причалом и скалодромом. Также планируется строительство производств по переработке местных ресурсов — дикоросов, водорослей, производства морской соли.
При этом Ковтун не называет компании, выразившие готовность вложиться в Териберку.
Ранее ту же сумму пообещали инвестировать региональные власти.
Териберка находится на берегу Баренцева моря в 150 километрах от Мурманска. В нем живут около тысячи человек. Село получило известность после выхода в 2014 году фильма Андрея Звягинцева «Левиафан». Теперь в нем ежегодно проходит фестиваль «Териберка. Новая жизнь». В 2016 году на мероприятие приехали 700 человек со всей России.