Инвесторы выразили готовность вложить в Териберку почти полмиллиарда рублей

Инвесторы готовы вложить 450 млн рублей в развитие села Териберка на Кольском полуострове, сообщила губернатор Мурманской области Марина Ковтун. Ее слова приводит агентство FlashNord.

В частности, говорит Ковтун, поданы заявки на девять инвестиционных проектов, которые при выполнении создадут для жителей поселка более 180 рабочих мест.

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Среди прочего, инвесторы планируют создание в Териберке экоотеля со спорткомплексами для активных видов отдыха, с причалом и скалодромом. Также планируется строительство производств по переработке местных ресурсов — дикоросов, водорослей, производства морской соли.

При этом Ковтун не называет компании, выразившие готовность вложиться в Териберку.

Ранее ту же сумму пообещали инвестировать региональные власти.

Териберка находится на берегу Баренцева моря в 150 километрах от Мурманска. В нем живут около тысячи человек. Село получило известность после выхода в 2014 году фильма Андрея Звягинцева «Левиафан». Теперь в нем ежегодно проходит фестиваль «Териберка. Новая жизнь». В 2016 году на мероприятие приехали 700 человек со всей России.