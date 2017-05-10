В Мурманской области отреставрируют старинную часовню

В Мурманской области приступили к реконструкции стоящей на берегу озера Чесыньявр часовни XVII века, сообщает «Би-порт».

На время реставрации храм накроют защитным геодезическим куполом, который позволит вести работы в течение всего года. Несущие элементы купола из лиственницы были доставлены на минувшей неделе.

Решение о реставрации в 2016 году приняли члены кооператива «Тундра», на территории которого находится часовня. Проект благословила Североморская и Умбская епархия.

По данным «Вечернего Мурманска», работы планируется завершить к марту 2018 года. Реставрацией будут заниматься не только сотрудники «Тундры», но и волонтеры со всей страны. Деньги на восстановление храма собирали при помощи краудфандинга.

Как ранее сообщал телеканал «Мурман», в 2016 году в Госархиве были найдены документы, подтверждающие, что данное строение является возведенной в 1861 году часовней «Во имя рождества Христова». Она была возведена во исполнение указа царя Федора Алексеевича, повелевшего воеводам призывать иноверцев перейти в христианство.

