Губернатор ЯНАО в рамках открытого урока рассказал школьникам о развитии региона

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Кобылкин выступил перед старшеклассниками в рамках экспериментального Арктического класса, проведя открытый урок «Арктика. Старт в будущее». Об этом сообщили в пресс-службе окружного правительства.

Кобылкин обсудил со школьниками старших классов «Обдорской гимназии» Салехарда будущее региона и роль молодежи в нем. В частности, речь зашла о создании на территории округа новой перерабатывающей промышленности и арктической транспортной инфраструктуры.

Также глава региона рассказал школьникам про самые востребованные арктические профессии, подчеркнул значимость экологических проектов и строгих требований в этой сфере к компаниям ТЭК, о поддержке ямальского волонтерского движения.

В завершении открытого урока выпускники 2017 года направили выпускникам 2027 года послание — капсулу с текстом и флеш-картой передали на хранение на остров Белый.