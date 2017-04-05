Администрация ЯНАО и Россельхоз договорились использовать леса рационально

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Кобылкин и глава Рослезхоза Иван Валентик подписали соглашение о всесторонней модернизации региональных лесных хозяйств. Об этом сообщает ТАСС.

Рослесхоз и власти ЯНАО пропишут совместные механизмы действий в пиковый пожароопасный период, направят усилия на обеспечение рационального использования лесов, а также соблюдения принципов лесного законодательства.

Власти ЯНАО и Рослесхоз договорились о рациональном использовании лесов многоцелевого, рационального использования лесов, а также соблюдение принципов лесного законодательства, изложенных в Лесном кодексе РФ.

Кобылкин отметил, что развитие экологической безопасности в ЯНАО неразрывно связано с развитием лесных хозяйств. Первоочередной задачей является сохранение участков, входящих в пояс бореальных лесов. Губернатор признал, что в 2016 году пожароопасный сезон прошел для лесных массивов региона нелегко, и пообещал в 2017 году подготовиться к нему заблаговременно.

Участки с лесными массивами занимают в ЯНАО 31,7 миллиона гектаров. Эти массивы входят в бореальные леса России, растущие в вечномерзлотных почвах. В 2016 году в результате жаркого лета и многочисленных лесных пожаров пострадало около 60 тысяч гектаров леса.

В марте кедровый бор с деревьями возрастом более 300 лет в Нефтеюганском районе ХМАО был назван новым природным памятником региона. На этом участке на гектар приходится 350 кубических метров древесины, тогда как в среднем в регионе — 115.