Трехсотлетний кедровый бор назван новым природным памятником Югры

Кедровый бор с деревьями возрастом более 300 лет в Нефтеюганском районе ХМАО стал новым природным памятником региона, сообщает ТАСС со ссылкой на департамент общественных и внешних связей правительства региона.

«Документы по созданию еще одного памятника природы — территория "Дальний Нырис" — будут приняты на одном из ближайших заседаний правительства автономного округа», — отметили в департаменте. В этом уникальном природном ландшафте кедры растут на 30 процентов быстрее, чем в остальных лесных массивах региона, здесь же расположен самый старый из них, диаметром больше метра.

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Заместитель губернатора ХМАО Алексей Забозлаев отметил, что на этом участке на гектар приходится 350 кубических метров древесины, тогда как в среднем в регионе — 115. Длина особой территории составляет около 15 километров, ширина — от 2 до 3 километров. Сейчас около бора живут две семьи местных коренных народов, в будущем правительство намерено открыть здесь туристические маршруты.

9 марта власти соседнего ЯНАО объявили об открытии нового Сынско-Войкарского заповедника. Его площадь составит более 292 тысяч гектаров, расположится он на территории Шурышкарского района ЯНАО.