Трехсотлетний кедровый бор назван новым природным памятником Югры

Кедровый бор с деревьями возрастом более 300 лет в Нефтеюганском районе ХМАО стал новым природным памятником региона, сообщает ТАСС со ссылкой на департамент общественных и внешних связей правительства региона.
«Документы по созданию еще одного памятника природы — территория "Дальний Нырис" — будут приняты на одном из ближайших заседаний правительства автономного округа», — отметили в департаменте. В этом уникальном природном ландшафте кедры растут на 30 процентов быстрее, чем в остальных лесных массивах региона, здесь же расположен самый старый из них, диаметром больше метра.
Заместитель губернатора ХМАО Алексей Забозлаев отметил, что на этом участке на гектар приходится 350 кубических метров древесины, тогда как в среднем в регионе — 115. Длина особой территории составляет около 15 километров, ширина — от 2 до 3 километров. Сейчас около бора живут две семьи местных коренных народов, в будущем правительство намерено открыть здесь туристические маршруты.
9 марта власти соседнего ЯНАО объявили об открытии нового Сынско-Войкарского заповедника. Его площадь составит более 292 тысяч гектаров, расположится он на территории Шурышкарского района ЯНАО.