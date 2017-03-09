Главный приз фестиваля «Дух огня» в ХМАО получил французский фильм

В Ханты-Мансийске завершился XV международного фестиваля кинодебютов «Дух огня». Главный приз мероприятия «Золотая тайга» достался фильму «Алмазный остров» французско-камбоджийского режиссера Дэви Шу, сообщает пресс-служба губернатора Ханты-Мансийского автономного округа Натальи Комаровой.

Второе место и приз «Серебряная тайга» получил польский режиссер Ян Матушиньский за фильм «Последняя семья». Третье место досталось картине «В последние дни города» режиссера Тамера Эль-Саида производства Египта, Германии, Великобритании и ОАЭ.

Российские дебютанты также были отмечены несколькими наградами. Режиссеры Илья Портнягин и Валентин Макаров получили приз зрительский симпатий «Золотая тайга» и «Серебряная роза» за лучшую работу с музыкой в фильме «Кэрэл. Невидимая красота». Специальный приз«За сохранение культурных традиций» получила кинолента «Софичка» режиссера Киры Коваленко, выпускницы мастерской Александра Сокурова в Кабардино-Балкарском государственном университете имени Бербекова.

Фестиваль «Дух огня» был придуман в 2002 году кинорежиссером из Югры Сергеем Соловьевым и с тех пор проводится в регионе каждый год. В этом году фестиваль представил более 100 фильмов из 25 стран.