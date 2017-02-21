Фестиваль «Дух Огня» объявил программу

15-й международный фестиваль «Дух Огня», который пройдет в Ханты-Мансийске с 3 по 9 марта, объявил программу и состав жюри. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе киносмотра.

«Я уже давно не сталкиваюсь с вопросом, что это такое — «Дух Огня» в Ханты-Мансийске. Мы постараемся сделать так, чтобы хорошая слава фестиваля продолжала ему сопутствовать», — подчеркнул президент фестиваля Сергей Соловьев, чья картина «Ке-Ды» станет фильмом открытия 15-го «Духа Огня».

В Ханты-Мансийске планируется представить 100 фильмов из 25 стран. Впервые в истории фестиваля в московском «Центре документального кино» с 8 по 10 марта пройдет «Эхо "Духа Огня"», в программу которого войдет часть фильмов-участников основного киносмотра.

Жюри международного конкурса возглавит российский режиссер Павел Чухрай («Водитель для Веры», «Вор»). Компанию ему составят сербский режиссер, лауреат «Золотого медведя» Берлинского фестиваля Желимир Жилник, аргентинский режиссер, лауреат «Золотого леопарда» фестиваля в Локарно Милагрос Мументалер и китайская актриса и режиссер Чжан Синьи.

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В международном конкурсе «Духа Огня» пройдут российские премьеры лент «Алмазный остров» Дэви Шу (Камбоджа), «В последние дни города» Тамера Эль-Саида (Египет), «Дни Франции» Жерома Ребо (Франция), «Зеленый, белый, зеленый» Аббы Т. Макамы (Нигерия), «Недолгая остановка» Теда Фендта (США), «Последняя семья» Яна П. Матушиньского (Польша), «Трясина» Марселу Феликса (Португалия) и мировая премьера фильма «Тетраграмматон» Клима Козинского (Россия — Украина).

Также на «Духе Огня» традиционно будет показана конкурсная программа российских дебютных фильмов. Специальная секция фестиваля представит фильмы студентов мастерской режиссера Александра Сокурова в Кабардино-Балкарском государственном университете им. Х. М. Бербекова.

В рамках «Духа огня» впервые в России пройдет ретроспектива классика югославского кино Карпо Годины. Режиссер лично представит на фестивале пять своих короткометражных фильмов, оказавших сильное влияние на кинематограф Югославии 1970-90-х.

Председатель отборочной комиссии «Духа Огня», кинокритик и консультант фестиваля в Локарно Борис Нелепо также представит специальную программу «Crème de la crème. Ключевые фильмы 2016 года». В нее войдут такие хиты международных фестивалей, как «Тони Эрдманн» Марен Аде, «Прекрасные дни в Аранхуэсе» Вима Вендерса, «Король бельгийцев» Петера Бросенса и Джессики Вудворт. В этой же секции состоится российская премьера ленты «Спящая красавица» — первой за 26 лет картины испанского классика Адольфо Аррьеты, в которой сыграли Матье Амальрик и Ингрид Кавен.

В программе «Духа Огня» запланированы творческие встречи, ретроспективы и выступления российских музыкантов, включая пианиста Юрия Розума. Автором официального плаката фестиваля выступил культовый режиссер и художник, лауреат премии «Триумф» Рустам Хамдамов («Анна Карамазофф», «В горах мое сердце», «Бриллианты. Воровство»).