В Москву приедет символ французской «Новой волны» Жан-Пьер Лео

Французский актер Жан-Пьер Лео приедет в Москву, чтобы представить фильм Жака Риветта «Out 1: Не прикасайся ко мне», который будет впервые показан в России. Встреча артиста со зрителями пройдет 17 марта, как сообщили «Ленте.ру» в пресс-службе организатора сеансов Электротеатра «Станиславский».

Один из ведущих режиссеров французской «Новой волны» Жак Риветт снимал «Out 1: Не прикасайся ко мне» в апреле и мае 1970 года. С помощью экспериментальных техник и фантасмагорического сюжета Риветт попытался передать меланхолию и оцепенение, которые охватили парижскую интеллигенцию после событий революционного мая 1968-го. Жан-Пьер Лео сыграл в картине главную роль — немого одиночки, который разгадывает заговор секретного общества, созданного актерами двух модных театров.

«Out 1: Не прикасайся ко мне» — не имеющий аналогов в истории кино документ времени, экспериментирующий не только с киноязыком, но и с прогрессивными театральными техниками. Фильм существует в двух версиях: сериальной и кинотеатральной. Показы обеих пройдут на Малой сцене Электротеатра «Станиславский». С 11 по 16 марта будут поочередно, в шести сеансах показаны восемь глав сериальной версии. 18 марта состоится российская премьера кинотеатральной версии, а 17-го — документального фильма «Парижские тайны. Возвращение к Out 1».

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Жан-Пьер Лео прославился в 14-летнем возрасте, когда сыграл Антуана Дуанеля в в фильме Франсуа Трюффо «Четыреста ударов» и стал символом зарождавшейся в это время французской «Новой волны». Трюффо и Лео затем еще четыре раза возвращались к этому персонажу. Также Лео девять раз играл в картинах Жана-Люка Годара, включая «Китаянку» и «Мужское-женское», и появлялся в фильмах таких классиков режиссуры, как Пьер Паоло Пазолини, Бернардо Бертолуччи, Жан Эсташ, Аки Каурисмяки, Ежи Сколимовски, Жан Кокто, Рауль Руис. В 2016 году Лео удостоился почетной «Золотой пальмовой ветви» Каннского фестиваля.

Жак Риветт скончался в прошлом году в возрасте 87 лет. Он снял двадцать картин, включая ленты «Париж принадлежит нам» (1961), «Селин и Жюли совсем заврались» (1974), «Прекрасная спорщица» (1991). Тринадцатичасовой «Out 1: Не прикасайся ко мне» — самая масштабная работа режиссера, которая стала объектом киноманского культа из-за того, что на протяжении десятилетий демонстрировалась всего лишь несколько раз.