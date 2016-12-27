Актер продал своего «Серебряного медведя» из-за нищеты

Актер Назиф Муич из Боснии и Герцеговины продал статуэтку «Серебряного медведя», полученную им на Берлинском кинофестивале, чтобы достать денег на еду своим детям. Как сообщает местное издание Klix, таким образом он выручил четыре тысячи евро.

«Я должен был это сделать. У моих детей не было еды, и из-за этого мне было больнее всего», — объяснил свой поступок Муич.

Статуэтку купил житель Луковац, города, где проживает Муич.

Актер рассказал, что недавно его семья вернулась из Германии, где безуспешно пыталась получить убежище. У Муича диабет, он зарабатывает на пропитание, собирая металлолом. Теперь, имея на руках деньги, он снова намерен перевезти семью в Германию. По словам актера, родная страна предала его: после награды Берлинского фестиваля его приняли с почетом, но когда Муичу потребовалась помощь, от него все отвернулись.

В 2013 году Муич получил приз за лучшую мужскую роль в фильме Даниса Тановича «Случай из жизни сборщика железа», в котором он сыграл самого себя. Картина рассказывала о случае с семьей Муича, жене которого врачи отказали в помощи из-за отсутствия страховки. Назиф Муич — непрофессиональный актер цыганского происхождения.