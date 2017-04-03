На Ямале установлена автоматическая метеостанция для изучения климата

Ученые установили автоматическую метеостанцию на площадке Еркута в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО). Оборудование будет фиксировать различные климатические параметры каждые пять минут, сообщили ТАСС в пресс-службе главы региона.

«Обладание подробными метеоданными критически важно при проведении экологических исследований, а ближайшие к Еркуте метеостанции расположены минимум в 150 километров от района исследований, — уточнили в пресс-службе. — Оборудование в автономном режиме фиксирует температуру воздуха, скорость и направление ветра, влажность, количество осадков и другие климатические параметры. Электроснабжение станции происходит от солнечной батареи».

По словам руководителя лаборатории физики климата и окружающей среды Института естественных наук и математики Уральского федерального университета (УрФУ), профессора Вячеслава Захарова, сейчас в Арктике работают четыре аналогичные станции: в городе Лабытнанги в ЯНАО, в городе Игарка в Красноярском крае, вблизи поселка Коуровка в Свердловской области и на острове Самойловский. Исследования позволят проводить компьютерное моделирование и прогнозировать изменения климата на ближайшие десятилетия в регионах российской Арктики.

Ранее сообщалось, что ученые УрФУ планируют организовать сеть автоматических метеостанций вдоль побережья Северного Ледовитого океана, которые станут российским сегментом международной Пан-Арктической сети мониторинга.