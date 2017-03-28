Российскую Арктику к 2021 году обеспечат интернетом

Спутниковая компания «Зонд-Холдинг» и АО «Информационные спутниковые системы» разрабатывают совместный проект по обеспечению российской Арктики интернетом к 2020-2021 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на гендиректора «Зонд-Холдинга» Виктора Донианца

«Проект включает в себя шесть основных и один резервный спутник на средневысотной орбите», — рассказал Донианц. По его словам, на проект уйдет около семи миллиардов рублей: один миллиард рублей на разработку системы, два миллиарда на изготовление семи спутников, три миллиарда на их запуск и один миллиард — на страхование.

«Мы планируем создать прототип космического аппарата в уменьшенном размере и запустить его на орбиту, где будем проводить с ним технологические эксперименты», — добавил бизнесмен. По его словам, в случае достижения договоренности о получении гранта от инновационного центра Сколково и разрешения на запуск от Роскосмоса, первый спутник может начать работу уже в 2019 году.

28 февраля самый северный аэропорт в России Сабетта был обеспечен телефонной связью. Также ее провели во все дома близлежащего рабочего поселка.