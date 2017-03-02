На Крайнем севере откроют круглогодичную станцию наблюдения за животными

Власти Ямало-Ненецкого автономного округа планируют открыть в районе поселка Сабетта постоянно действующую экологическую исследовательскую станцию, сообщает пресс-служба губернатора региона Дмитрия Кобылкина.

«Постоянная исследовательская деятельность ведется на полуострове Ямал, в частности, в районе поселка Сабетта практически с самого начала возведения стратегического промышленного объекта. В последние несколько лет стали возможны круглогодичные наблюдения», — отметили в пресс-службе. В связи с этим, для ученых были созданы специальные мобильные автономные станции, а на встрече 2 марта губернатора с экологами достигнута договоренность о возведении там постоянно действующего экологического стационара.

Исследователи отметили, что большинство видов птиц и млекопитающих селятся в непосредственной близости от уже работающих или строящихся объектов «Ямал СПГ». По их словам, животные не воспринимают людей как угрозу, что объясняется высокой экологической культурой на производстве. «Даже французские ученые после посещения Сабетты и объектов "Ямал СПГ" были удивлены — каждый целлофановый пакетик на контроле, водители трэколов не выходят в тундру без серьезной на то причины и разрешения», — сообщил замдиректора экологического научно-исследовательского стационара города Лабытнанги Александр Соколов.

В фервале 2017 года аэропорт Сабетта, самый северный в России и один из самых северных в мире, был обеспечен сотовой связью. Также телефонной сетью покрыли все территории одноименного рабочего поселка, где расположены жилые дома с общим населением более 20 тысяч человек, и промышленные территории — площадку строительства завода «Ямал СПГ», морской порт и Южно-Тамбейское газоконденсатное месторождение.

