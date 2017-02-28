Самый северный аэропорт России обеспечен телефонной связью

Самый северный аэропорт в России Сабетта, расположенный в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), обспечен телефонной связью силами МТС, сообщает пресс-служба компании.

Связь была проведена в аэропорт и в одноименный вахтовый поселок в рамках сотрудничества с «Ямал СПГ».«На сегодняшний день голосовой связью МТС обеспечены все территории поселка, где расположены жилые дома с общим населением более 20 тысяч человек, а также промышленные территории — площадка строительства завода по производству сжиженного газа, морской порт и Южно-Тамбейское газоконденсатное месторождение», — сообщили в компании.

Аэропорт Сабетта — один из самых северных в мире. Он также является объектом стратегической важности для проекта строительства завода «Ямал СПГ».