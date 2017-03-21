69-я параллель
 

В Эвенкии появится первая работающая на сырой нефти электростанция

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В селе Ванарава на севере Красноярского края летом 2017 года появится первая электростанция, работающая на сырой нефти. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на член комитета по энергетике Госдумы Виктора Зубарева, представляющего в парламенте Красноярский край.

«Произведена отправка основного модуля станции мощностью 1 МВт из Красноярска в Эвенкийский муниципальный район, в село Ванавара. К лету 2017 года полный комплект ДЭС должен быть на месте, после чего произойдет ее сборка и пуско-наладочные испытания», — заявил Зубарев. По его словам, пуск энергоисточника в эксплуатацию намечен на август.

Предполагается, что введение в эксплуатацию этой станции позволит значительно снизить затраты на производство электроэнергии и сократить расход дизельного топлива, занимающего большую долю в общем грузопотоке «северного завоза».

28 февраля 2017 года самый северный аэропорт в России Сабетта был обеспечен телефонной связью. Также ее провели во все дома близлежащего рабочего поселка.

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