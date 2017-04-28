Ямал стал лидером по инвестициям среди всех регионов Крайнего Севера

Ямало-ненецкий автономный округ стал лидером российской Арктики по совокупным инвестициям, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу губернатора Ямала Дмитрия Кобылкина.

«Совокупный объем инвестиций в основной капитал на всей территории Арктической зоны Российской Федерации в 2016 году, по данным Росстата, составил 1,5 триллиона рублей. Из них 72 процента — инвестиции в основной капитал в Ямало-Ненецком автономном округе», — сказано в сообщении.

Значительная часть этих инвестиций сделана в строительство различных сооружений и зданий. Всего по Арктике в эту область выделено 1,1 триллиона рублей, а в ЯНАО — 904 миллиарда рублей, что составляет 84 процента от общего объема.

В мае 2016 года компания «Норникель» сообщала, что в 2016—2018 годах намерен инвестировать в развитие своих активов около 6 миллиардов долларов. Около 4,4 миллиарда долларов будут направлены на поддержание действующих мощностей, горные проекты, обновление никелевого производства. Еще 1,6 миллиарда долларов компания потратит на экологию, Быстринский ГОК, модернизацию Талнахской фабрики и добычу в Заполярье.