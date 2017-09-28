Раскрыта точная причина ожирения

Группа ученых под руководством Лисио Веллозо (Licio Augusto Velloso) из Университета Кампинаса выяснили причину, которая в значительной степени способствует увеличению веса. Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте EurekAlert!.

Известно, что эпидемии ожирения способствует несколько факторов. Одним из них является изменение состава кишечных бактерий. Микроорганизмы, появляющиеся в больших количествах у тучных людей, стимулируют поглощение питательных веществ из еды. Даже обычное яблоко может быть более калорийным для человека, страдающего ожирением, чем для людей с нормальным весом. Другая возможная причина — гибель группы нейронов в гипоталамусе, которые отвечают за чувство насыщения.

Ученые определили, какой из этих факторов является первопричиной, а какой — следствием. Опыты проводились на мышах, чей рацион был богат насыщенными жирными кислотами, в течение четырех месяцев. Периодически часть животных умерщвлялась для анализа кишечной микрофлоры и мозга.

Оказалось, что повреждения в гипоталамусе возникают раньше, чем изменения в кишечной микрофлоре. При повышении уровня липидов в крови иммунные клетки центральной нервной системы — микроглии — начинают вырабатывать провоспалительные вещества, которые негативно влияют на нейроны гипоталамуса. В конечном итоге, нервные клетки погибают. Нарушения возникают задолго до того, как человек начинает набирать вес.