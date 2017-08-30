Пересмотрены рекомендации по употреблению жиров и углеводов

Международный коллектив ученых рекомендовал пересмотреть нормы содержания жиров и углеводов в ежедневном рационе современного человека. Соответствующий доклад представлен на ежегодном конгрессе Европейского общества кардиологов (Барселона, Испания).

«Наши результаты не поддерживают современную рекомендацию по ограничению общего потребления жиров менее чем на 30 процентов от общего потребления энергии и насыщенных жиров до менее 10 процентов энергии», — сказал соавтор Махшид Дехган из Университета Макмастера (Канада).

Эксперты рекомендуют довести долю жиров в среднесуточном рационе до 35 процентов. Как отмечают ученые, повышение доли липидов в суточной калорийности особенно эффективно при избыточном употреблении углеводов (более 60 процентов суточного рациона).

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Также специалисты отметили, что популярный в настоящее время анализ уровня холестерина в крови нельзя считать надежным индикатором влияния количества и качества употребляемой жирной пищи на состояние сердечно-сосудистой системы.

Его следует заменить, по мнению авторов, на показатель апоB/апоА1 — отношение содержащихся в плазме крови аполипопротеинов В к A1 (носителей «плохого» холестерина к «хорошему»).

К подобным выводам авторы пришли, сравнив показатели заболеваемости, смертности и диетических пристрастий у более 135 тысяч человек из 18 стран. Респонденты, отмечают ученые, отличались уровнем доходов, а исследование длилось около восьми лет.