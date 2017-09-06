Раскрыта продлевающая жизнь диета

Диета, состоящая из жиров, способствует увеличению продолжительности жизни и уменьшает вероятность смерти в молодом возрасте. Это выяснила группа американских ученых под руководством Эрика Вердина (Eric Verdin) из Института исследования старения Бака. Такой тип питания способствует образованию кетоновых тел в организме и называется кетогенным. Статья исследователей опубликована в журнале Cell Metabolism.

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В экспериментах были использованы мыши возрастом один год, которым ученые придумали специальный режим питания для достижения максимальной концентрации бета-гидроксибутирата (одна из разновидностей кетонных тел) в плазме крови без последствий для здоровья. Рацион на 89-90 процентов состоял из жиров, при этом кетогенная диета чередовалась с обычной. Мышей с этим типом питания сравнивали с животными, которых кормили по-другому. Исследователи отметили, что, несмотря на высокое содержание жиров, вес грызунов почти не изменился в отличие от тех, что сидели на не кетогенной диете или потребляли только жиры.

Оказалось, что как чередующаяся с обычной (циклическая), так и непрерывная кетогенная диета увеличивала среднюю продолжительность жизни грызунов, уменьшая риск смерти животных в зрелом возрасте. Однако это не продлевало жизнь старых мышей.

Серия тестов когнитивных и физических способностей была проведена над мышами, когда они достигли возраста 12-14 месяцев, 22-24 месяцев и 28-30 месяцев. Показано, что циклическая диета способствовала поддержанию нормальной памяти при старении. Кроме того, как показали результаты эхокардиограммы, она продлевала нормальное функционирование сердечно-сосудистой системы.

По словам ученых, необходимы дальнейшие исследования, которые докажут положительное влияние кетогенной диеты на организм людей. В будущем это поможет разработать способы лечения возрастной деменции и даже делирий.

Кетоновые тела — это продукты обмена веществ, которые образуются в печени из жиров. К ним относится бета-гидромасляная кислота (бета-гидроксибутират, или БОМК). Она является источником энергии и синтезируется, когда организм испытывает недостаток в углеводах, в частности глюкозе. Известно, что БОМК также обладает противовоспалительными свойствами и регулирует активность генов, связанных с возрастными изменениями.