Создан сжигающий жир пластырь

Группа ученых Медицинского центра Колумбийского университета и университета Северной Каролины разработала нанопластырь, способствующий похудению. Результаты исследования на мышах были опубликованы в журнале ACS Nano, сообщает Science Alert.

Отмечается, что разработанный пластырь помогает превращению белого жира в бурый. Белый жир сохраняет избыток энергии в больших каплях триглицеридов, тогда как у бурого они гораздо меньше и в нем содержится больше митохондрий, сжигающих жир. Аналогичный эффект достигается во время применения гормонов, однако они действуют на весь организм и обладают побочными эффектами.

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Исследователи проверили действие расщепляющего жир препарата росиглитазона, помещенного в наночастицы на пластыре площадью один квадратный сантиметр. С помощью микроиголок он закрепляется на коже, после чего они разлагаются и высвобождают препарат. Во время испытаний на мышах с ожирением ученые приклеивали к ним два пластыря, один из которых содержал лекарство, а второй был пустым. Каждые три дня пластыри обновляли, и повторялось это в течение четырех недель. Все это время специалисты следили за весом, аппетитом, физической активностью и метаболизмом животных.

В результате ученые наблюдали 20-процентное уменьшение жира в той части тела, где был прикреплен пластырь с препаратом. Вместе с этим сократилось количество белых жировых клеток и появились клетки бурого жира. Также у мышей снизился уровень сахара в крови. Специалисты полагают, что данный метод вскоре могут одобрить для испытания на людях.