Названа польза от жира на животе

Медики из Университета Алабамы в Бирмингеме (США) определили полезную функцию сальника — складки внутренностной брюшины, богатой жировыми отложениями. Соответствующее исследование опубликовано в журнале Trends in Immunology.

Как показали ученые, сальник выполняет иммунные функции: жидкость, циркулирующая между органами брюшной полости, фильтруется тканями складки. По мнению авторов, сальник первым в организме реагирует на инфекцию (появляется фиброз из-за реакции на антигены), по его состоянию можно отследить начальный этап развития болезни.

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Между тем, по мнению ученых, сальник имеет и недостаток, способствуя распространению метастазов в организме (попадая в складку из брюшной полости, раковые клетки там и остаются). В частности, сальник выступает в качестве питательной среды для рака яичников и желудка.

Специалисты предлагают использовать сальник в качестве индикатора начала воспалительного процесса в организме, а также в как потенциальную цель для профилактики метастазов.