Наука и техника
 

Найдена причина анорексии

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Американские, шведские, британские и немецкие ученые обнаружили возможную генетическую причину нервной анорексии. Соответствующее исследование опубликовано в American Journal of Psychiatry, кратко о нем сообщает Университет Северной Каролины в Чапел-Хилл (США).

«Мы идентифицировали один значительный геномный локус для нервной анорексии на двенадцатой хромосоме, в регионе, где, как ранее было показано, связанным с диабетом первого типа и аутоиммунными нарушениями», — сказала соавтор исследования Синтия Були из Каролинского института (Швеция).

Ученый отметила, что расстройство приема пищи оказалось «генетически связанным с нейротизмом и шизофренией, что подтверждает идею о том, что анорексия является психическим заболеванием». Также авторам удалось обнаружить сильные генетические корреляции расстройства с различными метаболическими особенностями, в частности, индексом массы тела и регуляцией инсулина и глюкозы.

Авторы отмечают большую выборку, использованную в исследовании. Всего специалисты проанализировали данные о 3495 пациентах с нервной анорексией и 10982 здоровых людей, с авторами сотрудничало более 220 ученых и медиков.

Специалисты планируют продолжить исследование на еще большей выборке. Ученые отмечают, что подход к нервной анорексии как к заболеванию, одновременно связанному с психическими и метаболическими нарушениями, позволит эффективнее бороться с ним.

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