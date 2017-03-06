Наука и техника
 

Политическую принадлежность связали с подходом к проблеме ожирения

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Американские ученые показали, что политическая принадлежность гражданина США может быть связана с его точкой зрения о причинах ожирения. Соответствующее исследование опубликовано в журнале American Politics Research, кратко о нем сообщает Канзасский университет (США).

Авторы работы показали, что сторонники Республиканской партии, вне зависимости от наличия у них лишнего веса, виновным в ожирении считают самого человека — его питание и образ жизни.

Точка зрения демократов принципиально отличается. Те из них, кто имеет лишний вес, снимают с себя всю вину за это. По их мнению, за ожирение ответственны врожденные генетические факторы. Между тем представители Демократической партии с нормальным весом подобной точки зрения не придерживаются и по этому вопросу солидарны с республиканцами.

К подобным выводам политологи пришли, применив теорию атрибуции (построение о том, как люди объясняют поведение других) к анализу причин, которые формируют отношение американцев к природе ожирения. Свои выводы авторы проверили на обзорах имеющихся исследований взрослого населения США.

Работа ученых показывает, что зачастую принятие тех или иных решений по вопросам борьбы с ожирением и его профилактикой может быть обусловлено личными политическими предпочтениями. В частности, сторонники взглядов, согласно которым ожирение вызывается генетическими причинами, могут противодействовать дискриминационным мерам по приемам на работу людей с лишним весом.

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