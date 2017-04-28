Найден способ избавиться от генетической предрасположенности к ожирению

Международный коллектив ученых пришел к выводу, что регулярные занятия физической активностью способны снизить негативное влияние генетических факторов, предопределяющих склонность человека к ожирению. Соответствующее исследование опубликовано в журнале PLOS Genetics.

Специалисты установили, что регулярные физические упражнения снижают активность гена FTO, повышающего вероятность ожирения примерно на тридцать процентов.

Материалы по теме Разрешено WADA США ускоряют спортсменов транскраниальной микрополяризацией головного мозга

К подобным выводам ученые пришли, проведя метаанализ данных, объединяющих информацию о более 200 тысяч человек. Специалисты полагают, что занятия физкультурой, вероятно, изменяют активность не только FTO, но и других 11 генов, открытых в ходе исследования и также связанных с ожирением.

Отмечается, что физическая активность по-прежнему остается главным фактором, снижающим риск появления у человека избыточной массы тела.