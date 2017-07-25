Уточнены масштабы глобальной эпидемии ожирения

Международная группа ученых выяснила, что более 90 процентов взрослых мужчин и 50 процентов детей в США и других развитых странах страдают от лишнего веса. Исследование опубликовано в журнале Frontiers in Public Health.

«Глобальная эпидемия ожирения является серьезной проблемой для системы здравоохранения. Число людей с лишним весом в 30 самых развитых странах мира заметно выше ранее опубликованных оценок», — утверждает ведущий автор исследования Пол Лаурсен (Paul Laursen) из Технологического университета Окленда в Новой Зеландии

Лаурсен отмечает, что даже легкая форма ожирения повышает риск развития диабета, нарушения метаболизма и других проблем со здоровьем. По словам специалистов, в США, Исландии, Новой Зеландии и Греции наблюдаются самые серьезные проблемы с лишним весом. Так, от легких или тяжелых форм ожирения и сопутствующих им проблем страдают 90 процентов мужчин, от 71 до 81 процента женщин и 50 процентов детей.

В остальных государствах доля мужчин, женщин и детей с лишним весом незначительно отличается от первых четырех стран. Причем этот показатель растет за счет людей с абдоминальным ожирением. Лишь в Японии и Брунее эти показатели не превышают 50 процентов.