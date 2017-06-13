Определено число людей с лишним весом на Земле

Американские ученые оценили число людей с лишним весом во всем мире, таковых оказалось около 2,2 миллиарда человек. Соответствующее исследование опубликовано в New England Journal of Medicine, кратко о нем сообщает издание Ars Technica.

Около 712 миллионов человек (десять процентов людей во всем мире) страдают ожирением, среди них 108 миллионов детей и 604 миллиона — взрослых. Чаще всего ожирение среди взрослых наблюдается в Египте, среди детей — в США, реже всего, среди взрослых — во Вьетнаме, детей — в Бангладеш. По абсолютному числу страдающих ожирением среди взрослых лидируют США и Китай, детей — Китай и Индия.

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К подобным выводам авторы пришли, проведя метаанализ данных о людях, страдающих лишним весом, собранных в период с 1980 по 2015 годы. Исследование поддерживалось Фондом Билла и Мелинды Гейтс.

Индекс массы тела от 25 до 29 говорит об избыточном весе, ожирение диагностируется, когда этот параметр достигает 30 и превышает его. Данные критерии не справедливы для спортсменов-тяжеловесов.