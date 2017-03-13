Чернокожие оказались склонными к ожирению

Международная группа исследователей под руководством специалистов Национальных институтов здравоохранения США впервые выявила ген, отвечающий за склонность к лишнему весу у коренных африканцев и афроамериканцев. Оказалось, что приблизительно один процент чернокожего населения Африки является носителем генетического варианта (аллеля), увеличивающего риск развития ожирения. О работе генетиков сообщается на сайте EurekAlert!.

Ученые воспользовались методом полногеномного поиска ассоциаций (GWAS), при котором сравниваются геномы различных групп населения. Если у группы со склонностью к определенному заболеванию чаще обнаруживаются какие-либо аллели, чем у здоровых людей, то последние называют ассоциированными с данной болезнью. В данном случае исследователи искали генетические варианты, связанные с ожирением.

Генетики проанализировали геномы 1624 жителей Западной Африки, а затем провели повторное исследование среди большой группы афроамериканцев.

Согласно результатам исследования, изменения в последовательности ДНК в окрестностях гена, кодирующего белок семафорин-4D, приводят к увеличению среднего веса человека примерно на три килограмма. Этот аллель отсутствует у европейцев и азиатов.

Cемафорин-4D участвует в системе передачи биохимических сигналов внутри клетки и способствует образованию T-клеток иммунной системы. Обнаруженные учеными мутации затрагивают регуляторную последовательность ДНК, называемую энхансером, который способен усиливать активность связанного с ним гена.