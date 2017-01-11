Новогодний грузовик Coca-Cola признали локомотивом ожирения

Британские эксперты в области здравоохранения потребовали запретить акцию с рождественским грузовиком Coca-Cola, так как он пропагандирует нездоровое питание. Об этом сообщается в журнале BMJ.

Речь идет об акции, в ходе которой грузовик компании посещает пять мест на северо-востоке Англии. Всем желающим предлагается сделать фотографию с автомобилем, за что они бесплатно получат напиток. Специалисты считают, что такие акции недопустимы и должны быть запрещены.

«Мы можем праздновать и без Coca-Cola, которая похищает Рождество, оставляя нам "подарки" в виде испорченных зубов и избыточного веса», — говорится в письме одного из активистов.

По данным британских исследователей, на северо-западе Англии 34 процента детей в возрасте от 10 до 11 лет страдают от избыточного веса. Также около 33 процентов пятилетних детей имеют кариес из-за потребления сладостей.