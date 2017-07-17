Названы последствия долговременного употребления сахарозаменителей

Канадские ученые показали, что употребление в пищу искусственных подсластителей (аспартама, сукралозы и стевии) в долгосрочной перспективе может быть связано с риском увеличения массы тела и ухудшением состояния здоровья. Соответствующее исследование опубликовано в журнале CMAJ (Canadian Medical Association Journal), кратко о нем сообщает EurekAlert!

Специалисты провели метаанализ 37 исследований (из них только семь являлись рандомизированными контролируемыми испытаниями), в которых приняли участие более 400 тысяч человек, за каждым из них наблюдали в среднем десять лет.

Ученые не обнаружили последовательного эффекта снижения веса при употреблении искусственных подсластителей в краткосрочной перспективе, тогда как в долгосрочной использование сахарозаменителей, как показали некоторые исследования, оказалось связано с риском увеличения массы тела, высоким кровяным давлением, диабетом и сердечными заболеваниями.

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«Учитывая широкое использование искусственных подсластителей и нынешнюю эпидемию ожирения и связанных с ней заболеваний, необходимы дополнительные исследования для определения долгосрочных рисков и преимуществ сахарозаменителей», — считает соавтор Меган Азад.

Ранее ученые показали, что употребление сахарозаменителей приводит к возникновению в нервной системе животных связей, ответственных за недостаточное восприятие калорийности простых углеводов (естественного сахара). Таким образом мушки и мыши, потребляя пищу, недооценивают ее калорийность и переедают.