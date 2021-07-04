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В Евросоюзе окончательно распрощались с пластиковой посудой

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Фото: Pixabay

В странах Евросоюза окончательно распрощались с пластиковой посудой: 3 июля вступил в силу соответствующий закон, написал еврокомиссар по окружающей среде Виргиниюс Синкявичюс в своем Twitter.

Синкявичюс подчеркнул, что 3 июля наступил «тот самый день», когда Европа окончательно отказалась от производства, продажи и использования пластиковой посуды, ватных палочек, трубочек для коктейлей, палочек для воздушных шаров, оксоразлагаемых пищевых контейнеров и пенополистирольных стаканчиков.

Закон, который запрещает производство и продажу одноразовых изделий из пластика, принял Европарламент еще в 2019 году. Стран-участниц ЕС обязали к 3 июля 2021 года удалить с рынка все одноразовые изделия из пластика.

Минувшей весной в правительстве России также предложили запретить пластиковую посуду и трубочки. К 2030 году власти страны намерены убрать из общей массы отходов 50 процентов вторичных ресурсов, что позволит на «50 процентов меньше захоранивать отходов».

Предыстория: Европа окончательно запретила пластиковую посуду
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