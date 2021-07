В Евросоюзе окончательно распрощались с пластиковой посудой

В странах Евросоюза окончательно распрощались с пластиковой посудой: 3 июля вступил в силу соответствующий закон, написал еврокомиссар по окружающей среде Виргиниюс Синкявичюс в своем Twitter.

Синкявичюс подчеркнул, что 3 июля наступил «тот самый день», когда Европа окончательно отказалась от производства, продажи и использования пластиковой посуды, ватных палочек, трубочек для коктейлей, палочек для воздушных шаров, оксоразлагаемых пищевых контейнеров и пенополистирольных стаканчиков.

Today is the day!



Europe 🇪🇺 waves goodbye 👋🏼 to:



Single-use plastic plates, cutlery, straws, balloon sticks & cotton buds



cups, food & beverage containers made of expanded polystyrene &

all products made of oxo-degradable plastic!https://t.co/f99kg4HwHt#EUGreenDeal pic.twitter.com/gQ8CYmNH9B