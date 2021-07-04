В Евросоюзе окончательно распрощались с пластиковой посудой

В странах Евросоюза окончательно распрощались с пластиковой посудой: 3 июля вступил в силу соответствующий закон, написал еврокомиссар по окружающей среде Виргиниюс Синкявичюс в своем Twitter.
Синкявичюс подчеркнул, что 3 июля наступил «тот самый день», когда Европа окончательно отказалась от производства, продажи и использования пластиковой посуды, ватных палочек, трубочек для коктейлей, палочек для воздушных шаров, оксоразлагаемых пищевых контейнеров и пенополистирольных стаканчиков.
Today is the day!— Virginijus Sinkevičius (@VSinkevicius) July 3, 2021
Europe 🇪🇺 waves goodbye 👋🏼 to:
Single-use plastic plates, cutlery, straws, balloon sticks & cotton buds
cups, food & beverage containers made of expanded polystyrene &
all products made of oxo-degradable plastic!https://t.co/f99kg4HwHt#EUGreenDeal pic.twitter.com/gQ8CYmNH9B
Закон, который запрещает производство и продажу одноразовых изделий из пластика, принял Европарламент еще в 2019 году. Стран-участниц ЕС обязали к 3 июля 2021 года удалить с рынка все одноразовые изделия из пластика.
Минувшей весной в правительстве России также предложили запретить пластиковую посуду и трубочки. К 2030 году власти страны намерены убрать из общей массы отходов 50 процентов вторичных ресурсов, что позволит на «50 процентов меньше захоранивать отходов».