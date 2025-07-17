Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
11:37, 17 июля 2025Экономика

В Россию хлынул импорт бытовой техники из постсоветской республики

Таможня Казахстана: Поставки бытовой техники в Россию резко увеличились
Кирилл Луцюк

Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

В мае 2025 года Россия резко увеличила импорт бытовой техники и гаджетов из Казахстана. Это выяснили в таможенном ведомстве постсоветской республики. Выводы экспертов ведомства процитировало РИА Новости.

По сравнению с последним месяцем весны 2024-го, в этом году поставки пылесосов выросли в семь раз, до 1,6 миллиона долларов. В целом на долю России пришлось 80 процентов казахстанского экспорта этой продукции. Кроме того, впятеро вырос экспорт холодильников и морозильников, до 883,9 тысячи долларов. Для телефонов, включая мобильные, рост оценивается в четыре раза, до восьми миллионов долларов.

Также на треть выросли поставки электробритв и на 42 процента видеоаппаратуры. Экспорт аудиоаппаратуры увеличился в 56 раз.

Ранее сообщалось, что с января по июнь 2025 года Россия довела до исторического максимума импорт южнокорейской косметики. Соответствующих товаров было куплено на 208,2 миллиона долларов, или на 11,4 процента больше, чем за аналогичный период 2024 года.

Это интересно!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    НАТО пригрозило стереть с лица земли Калининградскую область

    Мединский показал кадры передачи тел бойцов ВСУ Украине

    «Роскосмос» рассказал о старте нового нацпроекта

    Пошлины Трампа против России сочли опасными для самих США

    Собака не выжила в многочасовой пробке на Крымском мосту на глазах семьи с тремя детьми

    Бывший директор парка «Патриот» возместил ущерб Минобороны России

    В Москве началось прощание с режиссером Миттой

    В России ответили на обвинения в игнорировании ультиматума Трампа

    Россиянин вошел в тройку лучших вратарей НХЛ до 25 лет

    Появились подробности об отвлекающем маневре для ВСУ с применением ложной колонны техники

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости