В Россию хлынул импорт бытовой техники из постсоветской республики

Таможня Казахстана: Поставки бытовой техники в Россию резко увеличились

В мае 2025 года Россия резко увеличила импорт бытовой техники и гаджетов из Казахстана. Это выяснили в таможенном ведомстве постсоветской республики. Выводы экспертов ведомства процитировало РИА Новости.

По сравнению с последним месяцем весны 2024-го, в этом году поставки пылесосов выросли в семь раз, до 1,6 миллиона долларов. В целом на долю России пришлось 80 процентов казахстанского экспорта этой продукции. Кроме того, впятеро вырос экспорт холодильников и морозильников, до 883,9 тысячи долларов. Для телефонов, включая мобильные, рост оценивается в четыре раза, до восьми миллионов долларов.

Также на треть выросли поставки электробритв и на 42 процента видеоаппаратуры. Экспорт аудиоаппаратуры увеличился в 56 раз.

Ранее сообщалось, что с января по июнь 2025 года Россия довела до исторического максимума импорт южнокорейской косметики. Соответствующих товаров было куплено на 208,2 миллиона долларов, или на 11,4 процента больше, чем за аналогичный период 2024 года.