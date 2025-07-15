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17:17, 15 июля 2025Экономика

Россия довела до максимума закупки ряда южнокорейских товаров

Статслужба Южной Кореи сообщила, что Россия максимизировала закупки косметики
Кирилл Луцюк

Фото: Sorbis / Shutterstock / Fotodom

По итогам первых шести месяцев 2025 года Россия довела до исторического максимума импорт южнокорейской косметики. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на статистическую службу этого азиатского государства.

Оказалось, что за полгода РФ купила у Южной Кореи соответствующих товаров на 208,2 миллиона долларов. Это на 11,4 процента больше, чем за аналогичный период 2024 года.

Самая значительная часть этого импорта пришлась на декоративную и уходовую косметику. Поставки оценили в 171,9 миллиона долларов. Кроме того, высокий спрос предъявили россияне на средства для волос (15,6 миллиона долларов). Почти на такую же сумму было куплено растворов для линз, солей для ванн и дезодорантов. Импорт средств для гигиены полости рта увеличился на 17 процентов, однако вдвое упал импорт духов.

Основными же покупателями южнокорейской косметики оказались в первом полугодии Китай (1,02 миллиарда долларов), США (982,6 миллиона), Япония (548,3 миллиона), Гонконг (341,7 миллиона) и Вьетнам (216,2 миллиона). Россия заняла в этом списке шестое место.

Ранее сообщалось, что в апреле 2025 года Россия закупила у Южной Кореи косметики на рекордные 35,8 миллиона долларов.

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