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09:24, 17 мая 2025Экономика

В России взлетел спрос на косметику из одной страны

Россия в апреле 2025-го закупила у Южной Кореи косметики на $35,8 млн
Вячеслав Агапов

Фото: Drazen Zigic / Shutterstock / Fotodom  

В апреле 2025 года Россия закупила у Южной Кореи косметики на рекордные 35,8 миллиона долларов. О взлетевшем спросе со ссылкой на службу статистики азиатской страны сообщает РИА Новости.

Объемы импорта корейской косметики выросли на четверть в годовом и месячном выражении. Ранее максимальным показателем были 35 миллионов долларов — эти цифры фиксировались в ноябре 2024-го.

Активнее всего приобретали средства для ухода за кожей из Южной Кореи — их поставки составили 33,3 миллиона долларов. На втором месте по популярности оказались средства для макияжа глаз, их импорт вырос до 1,2 миллиона долларов. В тройку лидеров также вошли средства для макияжа губ с показателем в 982 тысячи долларов.

За второй месяц весны Россия поднялась с шестого на четвертое место среди основных покупателей корейской косметики. Главными партнерами азиатской страны по этому направлению стали Китай (184,6 миллиона долларов), США (150,3 миллиона) и Япония (74,5 миллиона).

В феврале США возобновили поставки косметики в Россию. За месяц поставили товаров на 15,8 тысячи долларов, однако в марте эта сумма возросла до 504 тысяч, максимального значения за последние три года. В первый весенний месяц в Россию ввозили румяна — 493,6 тысячи долларов, а также лак и уход для ногтей — 10 тысяч долларов.

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