На Украине пожаловались на превосходство российских ракет

WSJ: Ракеты ВС России смогли обходить радары систем Patriot

Российские баллистические ракеты благодаря своим модификациям начали обходить радары системы ПВО Patriot. Об этом пишет журнал The Wall Street Journal, ссылаясь на украинского чиновника.

«Американская система на Украине испытывает все больше трудностей из-за появления у России более маневренных баллистических ракет», — рассказал источник издания.

По его словам, радары систем Patriot не смогли обнаружить российские ракеты в последние месяцы.

Ранее главнокомандующий Объединенными вооруженными силами (ОВС) НАТО в Европе Алексус Гринкевич заявил, что в настоящее время ведется подготовка к быстрой переброске зенитных ракетных комплексов Patriot американского производства на Украину. По словам Гринкевича, ему было дано указание осуществить переброску комплексов «как можно скорее».