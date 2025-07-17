В НАТО высказались о переброске Patriot на Украину

Гринкевич: Ведется подготовка к быстрой переброске ЗРК Patriot на Украину

В настоящее время ведется подготовка к быстрой переброске зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot американского производства на Украину. Об этом рассказал главнокомандующий Объединенными вооруженными силами (ОВС) НАТО в Европе Алексус Гринкевич, его слова передает Reuters.

«Подготовка идет полным ходом, мы очень тесно сотрудничаем с немцами в вопросе передачи Patriot», — рассказал генерал на конференции в городе Висбаден в Германии.

По словам Гринкевича, ему было дано указание осуществить переброску комплексов «как можно скорее».

16 июля президент США Дональд Трамп заявил, что первые поставки зенитных ракетных комплексов Patriot в рамках сделки с НАТО уже начались. В Минобороны Германии опровергли эту информацию.