Раскрыто желание бывшего замминистра обороны России

Экс-замминистра обороны РФ Попов хотел домики на даче, как в парке «Патриот»

Экс-замминистра обороны России Павел Попов захотел такие же домики на даче, как в парке «Патриот». Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, бывший замглавы ведомства попросил построить на своем подмосковном участке такие же бревенчатые домики из оцилиндрованного бревна как были построены для гостей в парке «Патриот».

В Одинцовском гарнизонном военном суде прокурор озвучил обвинение, из которого следует, что Попов курировал строительство парка «Патриот» и приказал рабочим построить такие же домики у себя. При этом строительство планировалось провести на деньги Министерства обороны, так как он заявил, что участок относится к части парка.

Ранее сообщалось, что бывшего замминистра обороны России назвали лидером организованной группы.