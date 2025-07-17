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11:33, 17 июля 2025Из жизни

Дайверы нашли обломки статуи на месте затонувшего корабля

В Греции обнаружили фрагменты кораблекрушения и статуи возрастом 2200 лет
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Didier Barriere Doleac / Shutterstock / Fotodom

На месте знаменитого античного кораблекрушения у острова Антикитера сделаны новые находки. Об этом сообщает CBS News.

Дайверы из Швейцарской археологической школы исследовали обломки затонувшего торгового судна I — VI веков до нашей эры, обнаруженного у берегов Греции в 1900 году. Во время экспедиции были подняты три соединенные между собой доски корпуса, подтверждающие древнюю технологию постройки кораблей. «Эти фрагменты из вяза и дуба дают представление о древних судостроительных техниках», — заявили археологи. На глубине 52 метра также найдены части мраморной статуи обнаженного мужчины и терракотовая ступка для приготовления пищи.

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Судно уже неоднократно исследовалось — ранее здесь находили мраморные статуи лошадей, ювелирные изделия и человеческие останки. Нынешняя экспедиция проходила с мая по июнь 2025 года с использованием специального оборудования для глубоководных погружений.

Археологи отмечают, что многие артефакты пока заблокированы другими обломками и требуют дополнительных исследований. Находки будут переданы в музеи Греции после детального изучения.

Ранее сообщалось, что на дне Средиземного моря найдены останки судна, затонувшего в XVI веке при загадочных обстоятельствах. Они располагаются на глубине 2,6 тысячи метров. Это глубже местонахождения всех прочих судов, потерпевших кораблекрушение у берегов Франции.

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