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20:57, 23 июня 2025Из жизни

На глубине 2,6 тысячи метров найден загадочный затонувший корабль

У берегов Франции нашли корабль, затонувший при загадочных обстоятельствах
Олег Парамонов
Олег Парамонов

Фото: Marine nationale

На дне Средиземного моря найдены остатки судна, затонувшего в XVI веке при загадочных обстоятельствах. Об этом сообщает Smithsonian Magazine.

Место кораблекрушения обнаружили у юго-восточного побережья Франции во время глубоководной операции, которую проводили Военно-морские силы этой страны. Когда гидролокатор зарегистрировал на дне крупный объект, под воду опустили камеру, которая передала на поверхность очертания старинного корабля.

Судно затонуло в районе населенного пункта Раматюэль, находящегося по соседству с городом Сен-Тропе на Лазурном побережье. По заключению специалистов, это было торговое судно. Его длина составляет примерно 30 метров, а ширина — семь метров. Оно располагается на глубине 2,6 тысячи метров. Это глубже всех прочих судов, потерпевших кораблекрушение у берегов Франции.

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Трюмы оказались набиты керамической посудой и металлическими прутами. Кроме того, среди обломков нашли две кастрюли, шесть пушек и якоря. Археологи отмечают хорошую сохранность грузов.

Остается непонятным, почему судно пошло ко дну. По всей видимости, оно перевернулось, но причина остается непонятной. Еще загадочнее, что кормовая часть трюма совершенно пуста. По мнению специалистов, это нехарактерно для торговых судов того времени.

Ранее сообщалось, что в штате Висконсин, США рыболов Кристофер Тусс случайно заметил на дне озера буксир, затонувший более ста лет назад. Находка уникальна из-за размеров судна — 49 метров в длину.

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