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12:33, 24 мая 2025Из жизни

Рыболов нашел на дне озера затонувшее более 100 лет назад судно

В США рыболов нашел на дне озера Мичиган затопленное 100 лет назад судно
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Кадр: NBC 26

В штате Висконсин, США рыболов Кристофер Тусс случайно заметил на дне озера буксирное судно, затонувшее более 100 лет назад. Об этом сообщает WGBA.

Тусс сделал неожиданную находку, когда использовал гидролокатор на озере Мичиган. Мужчина сообщил об увиденных обломках историческому обществу Висконсина и узнал, что нашел буксир J.C. Ames.

По словам координатора исследований в Висконсине Кейтлин Зант, находка уникальна из-за размеров судна — 49 метров в длину. Она объяснила, что обычно длина буксиров достигает 15-30 метров. Известно, что J.C. Ames построили в 1881 году для перевозки древесины, а в 1932 году его намеренно затопили.

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Зант отметила, что судно находится на глубине всего трех метров, поэтому его будет удобно изучать. Она планирует выяснить, почему J.C. Ames построили таким огромным.

«Я думаю, это очень здорово, что мое имя останется в истории как имя человека, который нашел один из затонувших кораблей», — признался Тусс. Оказалось, что он не единственный в своей семье, кто совершил подобную находку. В 2015 году его бабушка обнаружила три затонувших судна за три дня.

Ранее сообщалось, что на дне североамериканского озера Верхнее нашли судно «Западный заповедник», затонувшее 133 года назад почти со всеми пассажирами. Оно попало в шторм: металлический каркас не выдержал напора воды и ветра и раскололся надвое.

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