На дне озера нашли затонувшее 133 года назад судно

На дне североамериканского озера Верхнее нашли судно «Западный заповедник», затонувшее 133 года назад почти со всеми пассажирами. Об этом сообщается на сайте Исторического общества кораблекрушений Великих озер (GLSHS).
Дэррил Эртель и его брат Дэн искали судно более двух лет. В конце лета 2024 года они исследовали Великие озера и обнаружили необычное затемнение на дне озера с помощью гидролокатора. Они измерили размеры объекта и пришли к выводу, что нашли «Западный заповедник». Дальнейшие исследования дна с помощью дистанционно управляемых аппаратов подтвердили их гипотезу.
«Западный заповедник» в свое время считался практически непотопляемым судном. Он принадлежал судоходному магнату Питеру Г. Минчу. В конце августа 1892 года Минч взял жену, двух маленьких детей, невестку и племянницу на борт «Западного заповедника» и отправился с ними в Миннесоту.
Ночью судно попало в шторм. Металлический каркас не выдержал напора воды и ветра и раскололся надвое. 27 человек — экипаж и семья Минча — смогли пересесть в шлюпки. Одна их них сразу перевернулась на волнах, другая, где находился Минч и его близкие, долгие часы дрейфовала по бескрайнему озеру.
В какой-то момент рядом с отчаявшимися пассажирами проплыл пароход, но у них не было сигнальных ракет, чтобы привлечь внимание его команды и попросить о помощи. В конце концов и их шлюпка затонула.
После кораблекрушения выжил лишь один человек — рулевой Гарри В. Стюарт. Он и рассказал, что произошло с «Западным заповедником».
Ранее сообщалось, что ученый из Португалии обнаружил в водах страны сотни кораблей с сокровищами на борту. В частности, он утверждает, что нашел останки флагманского корабля Nossa Senhora da Luz, который затонул в 1615 году у острова Фаял на Азорах.