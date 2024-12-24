В водах одной страны обнаружили 250 затонувших кораблей с сокровищами

Археолог Монтейру: у берегов Португалии лежит 250 кораблей с сокровищами

Ученый из Португалии обнаружил в водах страны сотни кораблей с сокровищами на борту. Об этом сообщает Observador.

Громкое заявление сделал археолог Александр Монтейру. Он составил базу данных из 8620 кораблекрушений, которые произошли у побережья Португалии с 1500 года. Анализируя эти данные, Монтейру пришел к выводу, что на дне около Азорских островов, Мадейры, а также у материковой части страны должны находиться по меньшей мере 250 кораблей, на борту которых находятся сокровища. «Есть около 7000 кораблей у берегов материка, 1000 у Азорских островов и 120 у Мадейры. Они пропали там», — пояснил он.

В частности, Монтейру утверждает, что нашел останки флагманского корабля Nossa Senhora da Luz, который затонул в 1615 году у острова Фаял на Азорах. Также археолог заявил, что в водах у полуострова Троя у материковой Португалии лежит затонувший в 1859 году корабль Nossa Senhora do Rosário с 22 тоннами золота и серебра на борту.

При этом Монтейру сказал, что эта информация была давно опубликована, однако правительство страны пока не предприняло никаких действий.

Ранее сообщалось, что обломки корабля возрастом больше 3000 лет с грузом из сотен амфор случайно обнаружили у берегов Израиля. Специалисты называли находку революционной, потому что эти корабельные обломки — старейшие из когда-либо найденных на дне.