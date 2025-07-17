Катя Лель рассказала о мужчинах с другой планеты

Певица Катя Лель заявила, что измены делают людей сильнее

Заслуженная артистка России Катя Лель высказалась на тему измен со стороны любимого человека. Ее комментарий приводит Telegram-канал «Звездач».

По мнению певицы, любовь после неверности возможна, несмотря на предательство. Она отметила, что все люди в мире проходят через «уроки измен», чтобы стать сильнее.

«Я всегда говорю своей дочери, что мужчины — с другой планеты. Мужчине всегда всего мало. Поэтому я говорю ей держать мужчину на расстоянии, чтобы у него было желание к ней приближаться», — пояснила Лель.

Исполнительница хита «Мой мармеладный» подчеркнула, что все еще верит в существование человека, который «хотя бы будет делать вид, что не изменяет».

Ранее Катя Лель назвала стоимость исцеления человека с помощью ее дара.