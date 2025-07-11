Катя Лель назвала стоимость исцеления человека с помощью ее дара

Певица Катя Лель заявила, что бесплатно исцеляет людей с помощью своего дара

Заслуженная артистка России Катя Лель заявила, что не берет с людей деньги за исцеление с помощью ее дара. Об этом она рассказала «Газете.Ru».

«Делаю по зову сердца, денег не беру за это. Но есть вселенский обмен энергиями, который должен произойти. Человек должен дать рубль или конфетку, потому что энергия не может идти в одну сторону», — сообщила певица. По словам исполнительницы хита «Муси-пуси», в ином случае не получивший энергию человек будет страдать.

Лель добавила, что сумела помочь многим незнакомым людям во время телефонных разговоров, не встречаясь с ними лично. По словам артистки, для исцеления нужна «большая вера».

Ранее народная артистка России Анита Цой заявила, что верит в существование сверхспособностей. Певица подчеркнула, что некоторые люди обладают даром исцеления и способны взаимодействовать с потусторонним миром. Она добавила, что однажды лично столкнулась с таким человеком — Катей Лель.