Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
11:08, 18 июня 2025Культура

Анита Цой рассказала о чудесном исцелении Катей Лель

Анита Цой заявила, что Катя Лель вылечила ее с помощью целительного дара
Ольга Коровина
Анита Цой

Анита Цой. Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

Народная артистка России Анита Цой заявила, что верит в существование сверхспособностей. Ее комментарий приводит Общественная служба новостей.

Певица подчеркнула, что некоторые люди обладают даром исцеления и способны взаимодействовать с потусторонним миром. Она добавила, что однажды лично столкнулась с таким человеком — артисткой Катей Лель.

«Я повредила ногу, и Катюша мне ее вылечила с помощью своих рук. Это сложно объяснить, но случилось настоящее чудо», — сообщила Цой.

Ранее Лель объяснила, что скрывала свой дар целительства, пока людям не потребовалась ее помощь. Она отметила, что держала сверхспособности в секрете на протяжении 30 лет. По словам певицы, дар у нее появился после встречи с представителями внеземной цивилизации.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Израиль сообщил о последствиях ударов Ирана

    В столице Киргизии произошел блэкаут

    На ПМЭФ показали наградной лист отца Путина и сведения о ранении под Ленинградом

    Оставившего записку отцу российского семиклассника нашли под окнами дома

    Apple оштрафовали в России

    Появилось общее фото Валиевой и Нестерова с отдыха в Италии

    В закупку на 414 тысяч рублей для депутатов Думы попали книги о русофобии и ядерных бомбах

    Минобороны показало гниющие под открытым небом тела солдат ВСУ в Курской области

    «Отрабатывавший нападение на Россию» корабль США покинул Балтику и направился к Израилю

    Женщина бросила семью ради воина из племени и раскрыла жуткую правду об их отношениях

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости