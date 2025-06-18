Анита Цой рассказала о чудесном исцелении Катей Лель

Анита Цой заявила, что Катя Лель вылечила ее с помощью целительного дара

Народная артистка России Анита Цой заявила, что верит в существование сверхспособностей. Ее комментарий приводит Общественная служба новостей.

Певица подчеркнула, что некоторые люди обладают даром исцеления и способны взаимодействовать с потусторонним миром. Она добавила, что однажды лично столкнулась с таким человеком — артисткой Катей Лель.

«Я повредила ногу, и Катюша мне ее вылечила с помощью своих рук. Это сложно объяснить, но случилось настоящее чудо», — сообщила Цой.

Ранее Лель объяснила, что скрывала свой дар целительства, пока людям не потребовалась ее помощь. Она отметила, что держала сверхспособности в секрете на протяжении 30 лет. По словам певицы, дар у нее появился после встречи с представителями внеземной цивилизации.