Катя Лель высказалась о своей сверхспособности

Катя Лель перестала скрывать дар целительства из-за помощи нуждающимся

Заслуженная артистка России Катя Лель сообщила, что скрывала свой дар целительства, пока людям не потребовалась ее помощь. Об этом она рассказала «Пятому каналу».

Исполнительница хитов «Мой мармеладный» и «Муси-пуси» заявила, что держала сверхспособности в секрете на протяжении 30 лет. «Так случилось, что людям, когда плохо, пришлось помогать. И тогда уже стало всем известно», — объяснила певица. Она отметила, что многим пожертвовала в жизни и часто совершает добрые поступки, поэтому ей «благоволит вселенная».

До этого артистка рассказала, что обладает даром целительства и помогает людям. По словам Лель, способности у нее появились после встречи с представителями внеземной цивилизации.