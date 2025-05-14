Катя Лель рассказала о даре исцеления

Певица Катя Лель рассказала, что обладает даром исцеления и помогает людям

Российская певица Катя Лель (настоящее имя — Екатерина Чупринина) рассказала, что обладает даром исцеления и помогает людям. В своих способностях она призналась сайту «Страсти».

По словам исполнительницы, дар исцеления у нее появился после встречи с представителями другой цивилизации. Он забирает много сил, однако Лель старается оказать посильную помощь всем, кто обращается к ней. При этом не имеет значения, знакомый это человек или нет.

«Даже если это у меня забирает много времени и сил, моя совесть у меня спрашивает: "Ты боишься этого или сомневаешься в себе? Ты не хочешь помочь человеку, чья жизнь в твоих руках?" (...) Поэтому я стараюсь слышать себя, договариваться с собой, с теми силами, которые есть надо мной, силами света, и быть полезной во благо людям», — высказалась Лель.

При этом свои способности Лель может применять и к себе. Певица призналась, что благодарна за возможность помогать людям.

Ранее Лель призвала не бояться неопознанных летающих объектов (НЛО). «Бояться ничего не надо. Меня же они украли, но потом вернули. Если вас украдут, значит, потом тоже вернут», — сказала исполнительница.