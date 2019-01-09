Эрдоган объявил войну пакетам из пластика

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал о преимуществах авосек из конопли перед пластиковыми пакетами. Его слова передает издание Anadolu.

Упоминая о проекте «Ноль отходов» под кураторством супруги Эрдогана Эмине, турецкий лидер отметил, что пластиковые пакеты не разлагаются в земле даже за 1000 лет. «Мы решительно объявляем им войну», — сказал он.

Эрдоган также поделился воспоминаниями о своем детстве, когда его родители плели авоськи из конопли. Он отметил, что, в отличие от пакетов, они использовались много раз, а также разлагались в земле. Однако на данный момент конопля в стране больше не производится из-за «врагов, которые притворялись друзьями», и ее приходится импортировать. В связи с этим турецкий президент выразил надежду, что производство конопли возобновят.

С 1 января в Турции запретили бесплатные пластиковые пакеты. Ограничения также ввели в Южной Корее, где вместо них покупателям теперь предлагают бумажные или матерчатые пакеты.

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