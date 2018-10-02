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В Грузии запретили одноразовые пластиковые пакеты

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В Грузии вступили в силу регуляции, запрещающие производство, импорт и реализацию полиэтиленовых пакетов толщиной менее 15 микрон. Об этом сообщает агентство «Новости-Грузия».

Производители должны будут также наносить логотип и название компании на каждый пакет. Предполагается, что такие меры помогут снизить загрязнение окружающей среды.

С апреля 2019 года в стране будут запрещены пакеты любой толщины — производителям предлагают реализовывать только биодеградируемые пакеты.

Нарушители будут оштрафованы на 500 лари (около 200 долларов), а товар конфискован. При повторном нарушении сумма штрафа увеличится в два раза.

В 2016 году использование полиэтиленовых пакетов и одноразовой пластиковой посуды предлагали запретить в особо охраняемых природных зонах России, в частности, в Сочи и на Байкале.

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