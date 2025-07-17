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11:40, 17 июля 2025Ценности

Невестка Виктории Бекхэм показала фото в бюстгальтере

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @nicolaannepeltzbeckham

Невестка певицы, дизайнера и предпринимательницы Виктории Бекхэм Никола Пельтц-Бекхэм показала откровенное фото. Соответствующая публикация появилась в сторис на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

30-летняя модель позировала, лежа на кровати, в черном бюстгальтере, расшитом крупными блестящими пайетками. При этом она продемонстрировала фигуру.

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В то же время знаменитость распустила завитые в локоны волосы и нанесла макияж с графическими стрелками.

В апреле невестка Виктории Бекхэм поделилась откровенным фото из душа. Она предстала на размещенном кадре без одежды и нижнего белья.

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